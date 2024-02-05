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Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! Aydın'da korkunç olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! Aydın'da korkunç olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ve nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şavk'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

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