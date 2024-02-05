ABD çomak soktu Ekvador ile Rusya karşı karşıya geldi dünya muz ticareti tehlikeye gridi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un, geçen ay aldığı "eski Rus askeri ekipmanını yeni askeri teçhizat karşılığında ABD'ye gönderme" kararının ardından Ekvador ve Rusya arasındaki diplomatik gerilim, dünyanın önde gelen muz ihracatçısının ticaretini tehdit ediyor.

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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ocak ayı başında Canela Radyo İstasyonu'na verdiği demeçte, ülkesine ait eski Rus askeri ekipmanını yaklaşık 200 milyon dolarlık yeni askeri teçhizat karşılığında ABD'ye satacaklarını, anlaşmanın ay sonunda son şeklini alacağını duyurdu.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda da Rus askeri ekipmanının, silah niteliğinde değerlendirilemeyeceğini ve işe yaramayan "hurda metal" olduğunu belirten Noboa, bir süredir çetelerle mücadele eden ülkesinin ABD'den alacağı ekipmanı iç güvenliğini sağlamak için kullanacağını ifade etti.

Rio Times'ın haberine göre, ABD'ye verilecek ekipman arasında 6 Rus askeri helikopteri ile 12 çoklu füze fırlatma sistemi de yer alıyor.

Rusya ise Ekvador'un kendilerinin izni olmadan askeri ekipmanı üçüncü bir tarafa satamayacağına dair sözleşmeyi ihlal ettiğini ayrıca eğer ekipmanın "hurda metal" ise ABD'nin buna ihtiyacı olmadığını bildirdi.

Son olarak Rusya'nın hayvan ve bitki sağlık kontrol kurumu, 3 Ocak'ta, Ekvador'dan daha önce yapılan ithalatla gelen muzlarda bir hastalık tespit edildiğini aktararak, bu ülkedeki 5 şirketten muz ithalatına yasak getirdiklerini duyurdu.

Rusya, ikamesi zor bir pazar

Ekvador'un önde gelen muz ihracatçıları birliklerinden ACORBANEC'in Direktörü Richard Salazar, Rusya'nın sert kararının kendilerini şaşırttığını ancak en az 15 şirketin Rusya'ya ihracata devam edebileceğini söyledi.

"Rusya bizim için önemli bir pazar, ikame etmekte zorlanacağımız bir pazar." diyen Salazar, ACORBANEC'e kararın resmi olarak bildirilmediğini ancak Rus yetkililerle görüşerek yasak kararının geri çekilmesi için çabalayacaklarını kaydetti.

Eski Ekvador Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carlos Estarellas da Rusya'nın, bu kararı muhtemelen misilleme amacıyla aldığını belirterek, bu çıkmazın, diplomatik şekilde çözülmesini umduğunu aktardı.

Ekvador, 2022'de yaptığı 3,5 milyar dolarlık satışla dünyanın önde gelen muz ihracatçısı olarak, yıllık satışlarının 5'te 1'ini Rusya'ya yapıyor.