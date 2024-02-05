BIST 8.754
DOLAR 30,55
EURO 32,88
ALTIN 1.992,11
HABER /  GÜNCEL

Edirne’de göçmen kaçakçılarında 625 bin TL değerinde para yakalandı

Edirne’de göçmen kaçakçılarında 625 bin TL değerinde para yakalandı

Edirne’de şüpheli bir araca yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalanırken, araçtaki aramada ise 16 bin 245 TL, 18 bin 430 Euro, 50 USD olmak üzere toplam 625 bin Türk lirası değerinde para ele geçirildi.

Abone ol

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri edindiği istihbaratlar çerçevesinde şehir merkezinde içerisinde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüphelilerin olduğu lüks bir aracı takibe aldı. Takibe alınan araç Edirne’de durduruldu ve içerinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, araçta yaptığı aramada ise 16 bin 245 Türk lirası, 18 bin 430 Euro, 50 USD olmak üzere toplamda 625 bin Türk lirası ele geçirdi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesi ile gözaltına alınan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen araç sürücüsü A.A. ve araçta bulunan H.A. ile E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesinde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hâkimlikçe verilen kararda A.A. ve H.A. tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
AFAD Başkanı duyurdu! "Yeni proje başlatıldı"
AFAD Başkanı duyurdu! "Yeni proje başlatıldı"
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper gençlerle buluştu
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper gençlerle buluştu
ABD çomak soktu Ekvador ile Rusya karşı karşıya geldi dünya muz ticareti tehlikeye gridi
ABD çomak soktu Ekvador ile Rusya karşı karşıya geldi dünya muz ticareti tehlikeye gridi
6 Şubat 2023'ten bu yana kaç deprem meydana geldi?
6 Şubat 2023'ten bu yana kaç deprem meydana geldi?
Yeğenini çöp eve kapatan teyze serbest kalmıştı! Yeni karar çıktı
Yeğenini çöp eve kapatan teyze serbest kalmıştı! Yeni karar çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'den 4 kupa hedefi
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'den 4 kupa hedefi
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! Aydın'da korkunç olay
Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! Aydın'da korkunç olay
Depremden 3 gün sonra çıkarıldı sol bacağı kesildi sağ bacağı çürüyor 1 yıldır hastanede
Depremden 3 gün sonra çıkarıldı sol bacağı kesildi sağ bacağı çürüyor 1 yıldır hastanede