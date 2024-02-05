Arkadaşının evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Keskin (61) arkadaşı Cengiz T.'nin evine gitti. Cengiz T. bir süre sonra Yılmaz Keskin'i yerde hareketsiz halde buldu. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Yılmaz Keskin'in olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti.





Cengiz T. arkadaşı Yılmaz Keskin'in yanına geldiğini belirterek, "Evin odunluğundaki hurdaları araca yükledi. Terlediğini söyleyip duş alacaktı. Yerde hareketsiz halde yatarken bulup sağlık ekiplerine haber verdim" dedi. Yılmaz Keskin'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.