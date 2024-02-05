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Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi! Depremin 1. yıldönümü...

Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi! Depremin 1. yıldönümü...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde en fazla şıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu.

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Yarın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıldönümü. Depremin birinci yıldönümü nedeniyle Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Hatay Valiliği, Asırların Felaketi'nde hayatını kaybeden vatandaşların anısına resmi anma programı düzenliyor. Tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet eden Valilik, "Kaybettiklerimizi saygıyla anacağımız bugünde tek yürek olacağımızı ve tek bayrak altında buluşacağımızı belirtir, bu sebeple de sadece Türk Bayrağımızın getirilmesini önemle rica ederiz." uyarısı yaptı. 

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