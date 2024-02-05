İsrail güçleri ocak ayında İbrahim Camisi'nde 47 defa ezan okunmasını engelledi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, ocak ayında yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya 22 kez baskın düzenlediğini, İsrail güçlerinin de El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde 47 defa ezan okunmasını engellediğini duyurdu.

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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Bekri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin El Halil'deki İbrahim Camisi'ne yönelik saldırılarına da değinerek, "Mescid-i Aksa, zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünme girişimi kapsamında cuma ve cumartesi günleri hariç her gün sabah ve akşam saatlerinde yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ocak ayında Mescid-i Aksa'ya 22 kez baskın düzenlediğine dikkati çeken Bekri, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtladığı, kayda tabi tuttuğunu ve ablukasını şiddetlendirdiğini belirtti.

Bekri, İsrail güçlerinin Aksa'ya girişte Filistinlileri kimlik kontrolünden geçirdiğini, ibadet edenleri dış kapılarda alıkoyduğunu ve onlarcasının Aksa'ya yaklaşmasına izin vermediğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Aksa'ya baskın yapan yerleşimcilere koruma ve kolaylık sağladığını belirten Bekri, yerleşimcilerin, "neredeyse her gün sabah ve öğle namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya, Meğaribe Kapısı'ndan baskın düzenlediğini" ifade etti.

Bekri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail güvenlik güçlerinin himayesinde Aksa'ya baskın düzenlemesine karşı İsrail polisinin, Filistinlilerin camiye girişine engel olduğunu vurguladı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı, yerleşimcilerin baskınlarının "7 Ekim 2023 öncesine kıyasla Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin sayısında en yüksek seviyede düşüşe yol açtığını" ifade etti.

Bekri, Müslümanlar için Aksa'dan sonra en kutsal cami İbrahim Camisi'nde "İsrail güçlerinin geçen ay 47 namaz vaktinde ezan okunmasına engel olduğunun" altını çizdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

İbrahim Camisi'ndeki ezan odası Yahudiler için gasbedilen kısımda bulunuyor.

Bekri, İsrail'in camilere yönelik ihlallerine ilişkin, "Yerleşimciler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'ün batısındaki Ukkaşe Camisi içinde tahrip eylemleri gerçekleştirdi ve orayı sinagoga dönüştürdü." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim kentinde 2 camiye baskın düzenlediğini aktaran Bekri, İsrail askerlerinin iki camiye zarar verdiğine dikkati çekti.

İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'ü de yaralandı.