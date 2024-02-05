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Kayıp mürettebata 24 gündür ulaşılamıyor

Kayıp mürettebata 24 gündür ulaşılamıyor

Bartın açıklarında Malta bandıralı gemiden denize düştüğü tahmin edilen Mücahit Şener'e, 24 gündür süren arama çalışmalarında ulaşılamadı.

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Rusya'nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 23 Türk mürettebatın bulunduğu 'PS Valetta" isimli isimli kuru yük gemisi, 12 Ocak'ta Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda seyir ederken, gemide temizlik işlerinden sorumlu olan mürettebat Mücahit Şener'in kaybolduğu ihbar edilmişti. Kayıp mürettebatın denize düştüğü iddiasıyla gemiden gelen ihbar üzerine Zonguldak, Bartın ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları harekete geçmişti. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından denizde başlatılan arama çalışmalarına 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ve 30 personel katıldı. Bartın, Zonguldak ve Kastamonu sınırları arasında kalan ve denizdeki 3 bin 720 kilometrekarelik alanda 24 gündür yürütülen arama çalışmalarında kayıp denizcinin izine rastlanılmadı.

Arama çalışmaları devam ederken, denize düştüğü tahmin edilen kayıp gemicinin son dönemlerde etkili olan şiddetli dalgalarla olay yerinden uzaklara sürüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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