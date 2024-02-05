BIST 8.765
DOLAR 30,55
EURO 32,85
ALTIN 1.980,43
HABER /  GÜNCEL

Kiralık ev ilanı verip dolandırana 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kiralık ev ilanı verip dolandırana 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Samsun'da kiralık ev ilanı verip bir kişiden 2 bin lira alıp dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Samsun'da ikamet eden M.F.D., internetteki sahibinden.com isimli sitede kiralık ev ilanı gördü ve ilanı veren C.Ç. ile aylık 5 bin liraya anlaştı ve istediği 2 bin lira kaporayı gönderdi. M.F.D. kaporayı verilen IBAN numarasına gönderdikten sonra C.Ç.'ye bir daha ulaşamadı. C.Ç. hakkında şikayet üzerine Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dolandırıcılık suçundan yargılanan C.Ç. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kayıp mürettebata 24 gündür ulaşılamıyor
Kayıp mürettebata 24 gündür ulaşılamıyor
Okul yolunda bulunan istinat duvarı çöktü, veliler tedirgin oldu
Okul yolunda bulunan istinat duvarı çöktü, veliler tedirgin oldu
Enkaz altındaki kitaplar! Ödünç aldıkları kitapları enkaz altında kalan Lina ve Hira mahçup olunca...
Enkaz altındaki kitaplar! Ödünç aldıkları kitapları enkaz altında kalan Lina ve Hira mahçup olunca...
CHP'nin Diyarbakır Bismil ilçe başkan adayı cinsel saldırı suçundan tutuklandı
CHP'nin Diyarbakır Bismil ilçe başkan adayı cinsel saldırı suçundan tutuklandı
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a kiralandı
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a kiralandı
Kocaeli'de 37 bin makaron ve 58 kilo tütün ele geçirildi
Kocaeli'de 37 bin makaron ve 58 kilo tütün ele geçirildi
Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi! Depremin 1. yıldönümü...
Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi! Depremin 1. yıldönümü...
TBMM Başkanlığına sunuldu! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı artıyor
TBMM Başkanlığına sunuldu! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı artıyor
5 metrelik sondaj kuyusuna düşen minik kız için kurtarmak için seferber olundu
5 metrelik sondaj kuyusuna düşen minik kız için kurtarmak için seferber olundu
Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı şehidin sözlüsü tabuta sarıldı
Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı şehidin sözlüsü tabuta sarıldı