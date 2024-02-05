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Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmayla günü tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivasspor ile Konyaspor 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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