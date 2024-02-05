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Yalova'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

Yalova'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

Yalova'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki çocuk, ekiplerin arama çalışmaları sonucu evinin yakınındaki dere yatağında sağlıklı şekilde bulundu.

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evinden ayrılan Z.E. ile ilgili ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında bölgeye giden AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri şahsın aranması için çalışma başlattı. Çocuk, evinin yakınından geçen bir dere yatağı bölgesinde sağlık bir şekilde bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çocuk, ardından ailesine teslim edildi.

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