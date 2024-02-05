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Konya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Konya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı iki ayrı çalışmada kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, Sakarya plakalı bir aracı Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 üzeri uygulama noktasında durdurdu. Araçta haklarında daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan M.A. ile H.B. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin bulunduğu araçta arama yaptı. Narkotik ekibi tarafından şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1x0,5 ebatında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi. Narkotik ekibi tarafından gözaltına alınan M.A. ve H.B. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçlarından işlem yapıldı.

Öte yandan, Yeni Mahallede devriye gezen narkotik ekibini fark eden S.K. isimli şüphelinin kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli S.K., üzerinde uyuşturucu madde olduğu için kaçtığını söylemesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada 4 parça halinde 8x07-7x07-2,5x07 ve 07x07 ebadında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. Şüpheli S.K. hakkında “ "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek2 suçlarından işlem yapıldı.

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