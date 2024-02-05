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MSB: ''Ege Denizi'nde, İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı'

MSB: ''Ege Denizi'nde, İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın yaptığı açıklamada: "Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada: "Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." denildi. 

MSB, Yunanistan tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

MSB
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