Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu

İSTANBUL merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “gasp”, “rüşvet”, “yaralama”, “tehdit” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 63 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Özel harekat polisleri kapıları kırarak girdi

İstanbul'da operasyon yapılan adreslerden birisi Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katı oldu. Saat 06.00'da binaya gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Binanın ikinci katındaki daireye çıkan ekiplerin arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kadıköy'de rezidansa baskın

Polis ekipleri, Kadıköy'de de Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansın üçüncü katına baskın yaptı. Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina da operasyon yapılan adreslerden birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbul emniyetinden açıklama

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Sedat Peker yurt dışında

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Sedat Peker'in villasında polis araması

Yurt dışında bulunan Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.









