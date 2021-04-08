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DEAŞ'ın elebaşıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı

Terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman El-Mevla'nın önceden Irak'ta bir hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığına dair detaylar ortaya çıktı.

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Washington Post gazetesinin gizli sorgu raporlarına dayandırdığı haberinde; Ebu Bekir El Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen baskın sonucu öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın yeni elebaşı olan Emir Muhammed Said Abdurrahman El-Mevla konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

El-Mevla'nın 'M060108-01' koduyla Irak'ta tutuklu olduğu dönemde ABD'li yetkililere Irak'taki o dönem El-Kaide'ye bağlı olarak faaliyet gösteren örgüt hakkında muhbirlik yaptığına işaret edilen haberde; El-Mevla'nın 2008'deki bir sorgu sırasında örgütün gizli merkezlerinin konumu konusunda detaylı bilgileri ABD'lilere verdiği kaydedildi.

Ayrıca El-Mevla'nın o dönemde Irak'taki El Kaide'nin 2 numaralı ismi olan Ebu Kaşwarah'ın nerede olduğunu da ABD'lilere söylediği ve Kaşwarah'ın Musul'daki bir baskınla öldürüldüğü belirtildi.

El-Mevla için 'iş birlikçi' tanımlaması

Haberde; ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) daha önce El-Mevla'nın muhbirlik yaptığına dair belgeler yayımladığı ancak bu yeni belgelerde daha detaylı bilgiler bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu raporlarda; El-Mevla hakkındaki, "Tutuklu her seansta daha fazla iş birlikçi görülüyor. Tutuklu, örgütteki arkadaşları hakkında çok fazla detay veriyor" ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

El-Mevla'nın o dönem DEAŞ'a katılmak üzere gelen yabancılara karşı tutumuna da işaret edilen raporlarda; örgütün yeni elebaşının sorgular sırasında yabancılara karşı düşmanca tavrı olduğu vurgulandı.

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