Almanya ve Fransa'nın tepki çeken aşı hamlesi WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı

Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının aşı hakkında birbirlerine attığı mesajlar, Avrupa'daki krizi gün yüzüne çıktı.

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İngiliz basınının gündeme taşıdığı iddiaya göre; Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının WhatsApp yazışmalarında aşı paylaşımı hakkında şaka ile karışık Almanya ve Fransa'yı itham ettiği görüldü.

Diplomatların arasında geçen mesajlaşmalarda, "Almanya ve Fransa, aşıların çoğunu kendisine saklıyor" ifadeleri yer aldı. Bu nedenle diğer birlik ülkelerine yeteri kadar aşı kalmadığı iddialar arasında.

Diplomatların WhatsApp yazışmalarında ittifakta yer almayan bazı üye ülkelerin bu durumu tehdit olarak algıladığı bilgisi de yer alıyor. Aynı yazışmalarda bu ülkelerin aşı dağıtımında dışlanmaktan korktukları bilgisin de altı çiziliyor.

İngiliz Express gazetesinin iddiasına göre; bu durum hakkında bir AB diplomatı şu mesajı paylaştı:

"ABD ile rekabet etme görevi zaten göz korkutucu görünüyordu. Şimdi aynı anda ittifakla da rekabet etmek de aynı şekilde görünüyor."