DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı hakim karşısına çıktı

SAKARYA'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, "Devletin görevlendirdiği avukatı istemiyorum. Özel avukatım vardır" dedi.

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SAKARYA 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, baro tarafından görevlendirilen avukat da salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından tercüman vasıtasıyla savunması alınan A.Z.A.A.D., suçlamaları bildiğini söyledi.

Avukatıyla yüz yüze görüşüp savunma yapmak istediğini belirten sanık A.Z.A.A.D., "Devletin görevlendirdiği avukatı istemiyorum. Özel avukatım vardır, ismi ve bilgileri mevcuttur. Kendisi beni bu dosyada savunmak için vekaletname sunacaktır. Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğim için kendi ülkem olan Ürdün'e teslim edilmek istiyorum" diye konuştu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanığın kendisini temsil ettireceği avukata vekaletname vermesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.