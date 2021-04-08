Ahmet Davutoğlu'nun özel kalem müdürünün Borsa İstanbul'da görev yaptığı ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Başbakan olduğu günlerde özel kalem müdürünü Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu'na yerleştirdiği ortaya çıktı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu günlerde özel kalem müdürü yaptığı Seyit Ahmet Işkın'ı aynı zamanda Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu üyesi yaptığı gündemdeki yerini aldı.

Ahmet Davutoğlu, emekli amirallerin darbe imalı bildiri yayınlamasının ardından yine muhalefet ile söylem birlikteliği içerisine girdi. Hükümetin mağduriyet algısı oluşturma çalıştığını savunan Davutoğlu, hazırlanan videoda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da hedef gösterdi.

Davutoğlu buna ne diyecek?

Bu paylaşımın üzerinden kısa süre geçmesiyle, Ahmet Davutoğlu hakkındaki bazı gerçekler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu günlerde özel kalem müdürü yaptığı Seyit Ahmet Işkın'ı aynı zamanda Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu üyesi yaptı. Seyit Ahmet Işkın'ın Borsa İstanbul'daki görevi 3 yıl boyunca devam etti.