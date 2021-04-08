Twitter'dan Clubhouse için dudak uçuklatan teklif

Twitter'ın, sohbet odası platformu Clubhouse'u satın almak için 4 milyar dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü.

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Twitter'ın, pandemi döneminin en popüler uygulamalarından Clubhouse'u satın almak için görüşmeler yaptığı bildirildi. Olası bir satın alma için 4 milyar dolarlık bir rakam konuşulurken, müzakeler ile ilgili iki şirketten de açıklama yapılmadı. Bloomberg'in haberine göre, insanların sesli sohbet odalarında çeşitli konuları tartışmalarına olanak tanıyan San Francisco merkezli Clubhouse, geçtiğimiz günlerde haftalık 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı.