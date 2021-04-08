BIST 1.425
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,96
HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Usta oyuncu Walter Olkewicz'den acı haber! Hayatını kaybetti

Seinfeld, Twin Peaks ve Married with Children gibi kült yapımlarda rol alan Walter Olkewicz'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Abone ol

İkiz Tepeler, Seinfeld, ER, Cheers ve Grace Under Fire gibi yapımlarda rol alan 72 yaşındaki deneyimli oyuncu Walter Olkewicz yaşamını yitirdi. Salı sabahı yaşamını yitiren 72 yaşındaki oyuncunun bir süredir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. Olkewicz’in yaşamını yitirdiği haberini oğlu Zak Olkewicz doğruladı.

Olkewicz, “O yaptığı her işte yaratıcılık sevgisini yansıtmaya çalıştı, iyi bir adamdı. O tutkuyu bana verdi ve ben de bu tutkuyu torunlarına aktarmaya çalışacağım” dedi. İkiz Tepeler’de Jacques Renault karakterini canlandıran Olkewicz en son 2017 yılında kameraların karşısına geçmişti. Komedi dizisi Seinfeld’de “Kablo TV’ci adam Nick” karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Olkewicz’in bir süredir tedavi gördüğü de belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Salaksınız' diyen Kerem Bürsin'e 'Haddini bil' tepkileri yağdı bakın nasıl özür diledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AİHM, Ahmet Altan’ın başvurusuna 13 Nisan’da bakacak! RSF duyurdu
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! Tek ismi kızağa çekti
TBMM'de ziyaretçi yasağı kararı uzatıldı! Milletvekillerine yazı gönderildi
Sosyal medya devinde skandal! 500 milyon kişinin bilgileri çalındı
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Kayıpmaz: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e sert yanıt
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni el ve ayaklarında his kaybı yaşıyor
Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere yanıt
Yorumlar