Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! Tek ismi kızağa çekti
Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının 11'inden tek ismi kızağa çekiyor. Emre Belözoğlu'nun sürpriz tercihi dikkat çekti.Abone ol
Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
6 eksik var
Geçen hafta zirveye yaklaşan Fenerbahçe'de 6 eksik var. Tedavileri süren Mesut Özil, Perotti, Sadık, Harun, Cisse ve Sangare mücadelede forma giyemeyecek.
İlk 11'de tek değişiklik
Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında beklentilerin altında kalan Sinan Gümüş'ün yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi görevlendirecek. Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.
Muhtemel 11
Emre Belözoğlu'nun takımını Altay-Gökhan-Serdar-Szalai-Caner-Ozan-Gustavo-İrfan Can Kahcevi-Pelkas-Valecia-Samatta onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.
7 isim kart sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.