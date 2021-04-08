İsrail’den işgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için 540 yeni konut inşa kararı

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim biriminde 540 yeni konut inşa etme kararını onayladı.

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Haberi veren İsrail’in Haaretz gazetesi, belediyenin kararının ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı Bölgesel Planlama ve İnşa Komitesinin de onayından geçmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel Planlama ve İnşa Komitesinin planı görüşmek üzere iki hafta içinde toplanacağına vurgu yapılan haberde, komiteden de onay çıkması halinde bunun yeni ABD yönetimi döneminde uygulanacak ilk yerleşim planı olacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında yaptıkları açıklamalarda, Arap-İsrail çatışmasını çözmek için "iki devletli çözüme" bağlı kalacaklarını ve Batı Şeria'da "ilhaka" ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı çıkacaklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın ifadelerine göre, Biden başkanlığındaki ABD yönetimi, göreve geldiğinden beri defalarca İsrail'e, ilhak, Yahudi yerleşim birimi inşa ve yıkım politikaları dahil iki devletli çözüm ilkesini baltalayacak tek taraflı uygulamalardan kaçınma çağrısında bulundu.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası ve genişletme çalışmaları ile ilhak planı konusunda eski Başkan Donald Trump ve yönetiminden kayıtsız şartsız destek alıyordu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.



Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.