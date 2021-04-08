Merkez Bankası’na Para Politikası Kurulu'na yeni atama

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine Banka Meclisi üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu seçildi.

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20 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Naci Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu’nun başkan olarak atandığı Merkez Bankası’nda (TCBM) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine yeni bir isim atandı.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi Üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. Sayın Hobikoğlu, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Hobikoğlu hakkında TCMB’nin internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

1977 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk annesidir.

Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.