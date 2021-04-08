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Aydın'da 2 gündür kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da 2 gün önce kaybolan 24 yaşındaki Aynur Şirin'in cansız bedeni, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Pamucak sahilinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde hareketsiz bir şekilde yatan kadını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sahil kıyısına vuran kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, çevre il ve ilçelerde geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda cesedin, Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gün önce kaybolan Aynur Şirin'e (24) ait olduğu saptandı. Kayıp başvurusu olan kadının ağabeyine ulaşan polis ekipleri, cesedin iki gün önce Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'ndeki evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Aynur Şirin'e ait olduğunu belirledi. Talihsiz kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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