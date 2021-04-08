Poşet bile taşıyamıyordu! Antalya'da karın ağrısıyla gitti gerçeği öğrenince şok oldu

Antalya'da yaşayan iç mimar Ayşe Beliz Benmutlu, çocukluğundan bu yana çektiği şiddetli karın ağrıları nedeniyle pek çok doktor ve hastaneye başvurdu. Özellikle 10 yaşından sonra karın ağrısı artan Benmutlu'nun yapılan MR ve ultrasonografilerinde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı.