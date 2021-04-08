Poşet bile taşıyamıyordu! Antalya'da karın ağrısıyla gitti gerçeği öğrenince şok oldu
ANTALYA'da 26 yıldır karın ağrısı yaşayan 36 yaşındaki Ayşe Beliz Benmutlu, doktora gidince öğrendiği gerçekle çok oldu.
Antalya'da yaşayan iç mimar Ayşe Beliz Benmutlu, çocukluğundan bu yana çektiği şiddetli karın ağrıları nedeniyle pek çok doktor ve hastaneye başvurdu. Özellikle 10 yaşından sonra karın ağrısı artan Benmutlu'nun yapılan MR ve ultrasonografilerinde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı.
Ağrılarının şiddeti her geçen gün artınca Benmutlu'ya uyuşturucu bazlı ağrı kesiciler verildi. Hastalığının ne olduğunu bilmeyen Benmutlu'nun hayatı ağrı nedeniyle alt üst olurken, yıllar içinde kullandığı ağrı kesicilerin dozu da ağrının şiddetlenmesiyle artmaya başladı.
Yaklaşık 1 ay önce özel bir hastaneye check-up için başvuran Benmutlu, Genel Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. Gökhan Ateş ile tanıştı. Yaşadığı sıkıntıları anlatan Benmutlu'ya doktoru, karın içinde yapışıklık ya da boşluk olabileceğini, laparoskopik incelenmesi gerektiğini söyledi.
Yıllardır çektiği sıkıntılara tanı konulamadığı için zorlu bir süreç yaşayan Benmutlu, ameliyat gününü iple çekmeye başladı. İki hafta önce gerçekleştirilen laparoskopik incelemede, kadının göbek deliğinden karaciğer ve pelvise doğru bağlar oluştuğu belirlenince hemen ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Benmutlu, ameliyatın ardından hayatının kendisine geri verildiğini söyledi.