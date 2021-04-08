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Konya'da ölü bulunan yaşlı adamın tırnaklarındaki DNA torun vahşetini ortaya çıkardı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da ölü bulunan Ahmet Kahraman'ın (68), yapılan otopsisinde tırnaklarının altında bulunan DNA'nın torunu Mustafa Kahraman'a (30) ait olduğu ortaya çıktı. Polisin gözaltına alındığı Kahraman, suçunu itiraf etti.

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Olay, Sarayönü ilçesi Yukarı Mahallesi'nde meydana geldi. 25 Ocak'ta Ahmet Kahraman'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Evin salonunda hareketsiz halde bulunan Kahraman'ın, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan otopside Ahmet Kahraman'ın boynunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Annesi zehirlenmiş babası ise...
Başlatılan çalışmada polis ekipleri, torunu Mustafa Kahraman'ın olay günü Ahmet Kahraman'ı ziyaret ettiğini belirledi. Karaman'ı araştıran polis, annesinin küçükken soba zehirlenmesi sonucu öldüğünü, babasının ise intihar ettiğini öğrendi.

Dedesi ve babaannesi sahip çıktı
Bipolar bozukluğu olduğu da ortaya çıkan Mustafa Kahraman'ın ilaç kullandığı tespit edildi. Ailesini küçük yaşta kaybeden Mustafa Kahraman'a dedesi Ahmet Kahraman ile babaannesinin baktığı belirlendi.

Polis, incelemenin ardından Mustafa Kahraman'ın ifadesine başvurdu, bu sırada DNA örneği de alındı.

Tırnaklarındaki DNA ele verdi
Konya Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda, Ahmet Kahraman'ın tırnaklarının arasında boğuşma sırasında olduğu belirlenen torunu Mustafa Kahraman'a ait DNA tespit edildi. Raporun ardından salı günü Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kahraman'ı gözaltına alındı. 

Torundan vahşet itirafı!
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Mustafa Kahraman, suçunu itiraf etti. Kahraman'in ifadesinde, "Babaannem hastanede yatıyordu. Durumunu öğrenmek için dedemin evine gittim. Dedem bana ‘neden bizi bırakıp gittin’ diyerek kızmaya başladı. Bize sahip çıkmadığını söyledim. Hataları yüzünden evden ayrıldığımı söyledim. Bu sırada bana küfür ve hakaret etmeye başladı. Ben de dedemi ittirince yere düştü. Yerde bana küfretmeye devam edince ellerimle boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından dün Sarayönü Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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