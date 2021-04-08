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Kış geri geldi! Marmara için 'zirai don' uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi’nde zirai don beklendiğini açıkladı.  Yapılan açıklamada 13 Nisan'a kadar dikkatli olunması istendi.

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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle bu geceden itibaren 13 Nisan Salı sabahına kadar Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Sakarya) zirai don beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşanlar, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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