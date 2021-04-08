Vogue dergisi ilke imza attı: Kapağında ilk kez bir şaire yer verdi

ABD merkezli ünlü moda dergisi Vogue gelecek ayki sayısında kapağına ilk kez bir şairi taşıdı. ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninden sonra adından sıkça söz edilen genç siyah şair Gorman, yeni sayısının kapağını süslediği dergiye demecinde, milyon dolarlık anlaşmaları geri çevirdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuması sonrası yıldızı parlayan, ülkenin en önemli spor organizasyonlarından Super Bowl'da sahneye çıkan, Time dergisine kapak olan, Avrupa'da "Siyah bir yazarın eserini neden beyaz çevirmenler çeviriyor?" tartışmalarına konu olan ve ileride ABD başkanlığına da sıcak bakan 23 yaşındaki şair Amanda Gorman bir ilke daha imza attı.

Moda dergisinin kapağını süsleyen ilk şair

Harvard Üniversitesi mezunu Gorman, prestijli moda dergisi Vogue'un kapağını süsleyen ilk şair oldu. Mayıs sayısı için kameralar karşısına geçen Gorman, derginin ilk siyah sanat yönetmeni Virgil Abloh'un elinden çıkan bir kıyafet giydi.

'Siyah yazarların mirası'

Güzellik nedeniyle değil şairlik vasfıyla dergiye kapak olan son kişi olmayacağını uman Gorman, sosyal medya paylaşımlarında, kendisine destek olan herkese teşekkür edip tarihteki siyah yazarların mirasına vurgu yaptı.

17 milyon dolarlık anlaşmalara ret

​Bununla birlikte Vogue dergisine verdiği demeçte yemin töreninin ardından IMG Models ajansına kaydolmasını takiben milyonlarca dolarlık teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Toplamda yaklaşık 17 milyon dolarlık anlaşmalara hayır dediğini çünkü teklifi getiren firmaların kendisine hitap etmediğini söyleyen Gorman, adını vermediği bir şirketin teklifinden bahsederken "Detayları çok incelemedim çünkü önünüze milyon dolarlık bir şey getirilince neden imzalamanız gerektiğine dair kendinize bahaneler bulursunuz" dedi, kendisine hitap eden işleri kabul etme konusunda dikkatli davrandığının altını çizdi.

'Vücuduyla değil sesiyle' öne çıkmak istiyor

Model olarak görülmekten çok memnun olmadığını da dile getiren Gorman, yer aldığı kampanyalarda öne çıkması gerekenin vücudu değil sesi olması gerektiğini söyledi.

Diğer gençlere örnek olarak gösterilme konusunda da çekinceleri olan Gorman, "Başarılı siyah bir kız olmanın Amanda Gorman olmak ve Harvard Üniversitesi'ne gitmek demek olduğu bir kafes haline gelmek istemiyorum. Nihayetinde çıkıp beni ortaya koyduğum modeli yıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.