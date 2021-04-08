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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Biri 'kırmızı' kategoride 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-10 Operasyonundan haber var... Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Biri kırmızı kategoride 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece operasyon kapsamında öldürülen terörist sayısı 8'e yükseldi...

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-10 Operasyonundan haber var... Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz! Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi"  dedi.

Soylu ikinci paylaşımında ise "Uyyy Uyyy Uyyy Şırnak domuz dağında 6 terörist, oldu 8... Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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