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Hatay'da 'korona' nişanı: 100 kişi pozitif çıktı 75 ev karantinada

HATAY'da nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine 5 mahalledeki 75 ev karantina altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde koronavirüsle mücadele sürecinde son günlerde mesafe kuralının hiçe sayıldığı düğün ve nişan törenleri, vaka sayılarını artırıyor.

İlçede bir nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Törene katılan kişilerin yaşadığı; Karacami, Yenişehir, Kürtül, İstiklal ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki 75 ev karantinaya alındı.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan kararla birlikte Payas Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen evlere giriş çıkış yasaklandı.

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