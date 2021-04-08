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Denizli'de sabah işe giderken hayatının şokunu yaşadı! 3 gün önce...

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de Turgut Ertunç, 3 gün önce aldığı motosikleti evinin önünde park halindeyken çalındı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Ertunç hayatının şokunu yaşadı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; döner ustası Turgut Ertunç iş yerinden eve gidip gelmek için 3 gün önce 12 bin TL'ye motosiklet alarak ilk taksitini ödedi. Akşam eve geldiğinde motosikletini park edip kilitleyen Ertunç, sabah işe gitmek için hazırlanırken motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, Ertunç’la beraber apartmanın güvenlik kamerasını inceledi.

Kamera kayıtlarını izleyen Ertunç, iki şüphelinin sabah saatlerinde sokakta keşif yaptığını ve sonrasında bir kişi etrafı kollarken, diğerinin motosikleti alıp götürdüğünü gördü. Polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlatırken Ertunç, daha öncesinde de rahmetli oğlunun motosikletinin çalındığını ve sonrasında bulunduğunu söyledi.


“Kendi malları gibi kilidini kırıp motorumu alıp gitmişler”
Hırsızların elini kolunu sallayarak motosikleti götürdüklerini belirten Ertunç, “Akşam dükkanı kapattık ve eve gittim. Sabahleyin iş yerine gelirken çıktım baktım ve motor yok. Motoru 3 gün önce almıştım ve hala daha borcumu ödemedim. Ondan sonra polis arkadaşları aradım. Polis arkadaşlar sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Ondan sonra kameraya bakınca iki kişi motoru sallayarak kendi malları gibi kilidini kırıp motorumu alıp gitmişler. Daha öncede benim rahmetli oğlumun motoru vardı. Daha sonrada dükkanın önünde ben bankaya para yatırmaya gidip gelene kadar onu da götürdüler. Ama o bulundu. Bunu bilmiyorum inşallah bulurlar. Helalse gelir haramsa bilmiyorum” dedi.

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