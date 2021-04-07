Samsun'da ek gelir için tavsiyeyle başladı! Çevre illerden sipariş yağıyor
SAMSUN'da eşini kaybedince hayatın yükünü omuzlayan 42 yaşındaki Aysun Şen, başladığı işte siparişlere yetişemiyor.
Kırsal Kaşyayla Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Aysun Şen'in eşi, 2 yıl önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şen, eşinin ölümünün ardından hayatın tüm yükü omuzlarına yüklendi.
Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Şen, sabah erken saatlerde kalkıp semt pazarlarında tezgah açarak evini geçindirmeye çalıştı.
Genç kadın, yaşları 8 ile 19 arasındaki çocuklarıyla ilgilenememesi nedeniyle pazarcılığı bırakıp hayvancılığa başladı.
Genç kadın, bir süre de bu işi yaptıktan sonra 2 ay kadar önce bir yakınının tavsiyesi üzerine evinin altında mantar tesisi oluşturdu.