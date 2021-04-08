Leicester City, Cengiz Ünder için kararını verdi

Sezon başında Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, Serie A ekibi Roma'ya geri dönecek.

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Cengiz Ünder'in Leicester City macerası bitiyor. Telegraph gazetesi muhabiri John Percy, sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan milli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibine geri döneceğini aktardı.

Leicester City oyuncuyu 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı ancak İngiliz ekibi bu opsiyonu kullanmayacak.

Sakatlık problemleri nedeniyle bu sezon birçok maçı kaçıran Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 3 asist yaptı. Milli futbolcunun İtalyan ekibi Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.