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Milli Savunma Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hâle getirildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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 Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. 

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