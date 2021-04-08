İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet'in haberine tepki gösterdi tedaviye ihtiyaç var gecikmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan memnun olmadığını iddia eden Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için "Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin" dedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesinin "Emniyet'te yeni krizi başlıklı" haberine tepki gösterdi.

Soylu, "Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin" ifadesini kullandı.

İşte Soylu'nun tepkisini çeken o iddia