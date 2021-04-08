Bayern Münih Boatang'e veda ediyor

Bundesliga devi Bayern Münih ile Jerome Boateng'in yolları ayrılıyor.

Abone ol

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek olan Jerome Boateng takımdan ayrılıyor. Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Boateng'in bu yaz kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusuna yeni bir kontrat teklif edilmeyecek. Salihamidzic, Boateng'in şu anda yaklaşmakta olan ayrılışını "ortak bir karar" olarak nitelendirdi.

SkySports'a konuşan Salihamidzic, "Jerome'un sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve uzatılmayacak" ifadelerini kullandı.

2011'de Bayern Münih'e katılan Alman futbolcu kulübüyle 354 maça çıktı ve 8 Bundesliga şampiyonluğu 5 Almanya Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Geçtiğimiz günlerde David Alaba da sezon sonunda Bavyera ekibinden ayrılacağını açıklamıştı.