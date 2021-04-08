BIST 1.418
DOLAR 8,17
EURO 9,71
ALTIN 456,67
HABER /  SPOR

Bayern Münih Boatang'e veda ediyor

Bundesliga devi Bayern Münih ile Jerome Boateng'in yolları ayrılıyor.

Abone ol

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek olan Jerome Boateng takımdan ayrılıyor. Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Boateng'in bu yaz kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusuna yeni bir kontrat teklif edilmeyecek. Salihamidzic, Boateng'in şu anda yaklaşmakta olan ayrılışını "ortak bir karar" olarak nitelendirdi.

SkySports'a konuşan Salihamidzic, "Jerome'un sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve uzatılmayacak" ifadelerini kullandı.

2011'de Bayern Münih'e katılan Alman futbolcu kulübüyle 354 maça çıktı ve 8 Bundesliga şampiyonluğu 5 Almanya Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Geçtiğimiz günlerde David Alaba da sezon sonunda Bavyera ekibinden ayrılacağını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan talimat verdi; Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı yetkililerden buzlanma uyarısı
Ege Denizi'nde fırtına: Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları iptal edildi
Kuzey İrlanda'da birlik yanlıların gösterilerinde otobüs ateşe verildi
Dolarda dalgalı seyir! Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kitlendi
YSK, Güney beldesindeki belediye seçimine Gelecek Partisinin de katılabileceğine hükmetti
Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya rest: Şimdi de biz seni istemiyoruz
Ahmet Hakan, imzacı emekli amirallerin yakınlarına ait bilgileri yayınladıkları için özür diledi
Bursa'da ailenin hayalleri yıkıldı kadın hırsızlar kredi kartı ile eve girip servet götürdü
Yorumlar