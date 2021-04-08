Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya rest: Şimdi de biz seni istemiyoruz

Adı Trabzonspor ile anılan Galatasaraylı Emre Akbaba için Bordo-Mavili yönetim restini çekti. Devre arasında 28 yaşındaki oyuncudan "Galatasaray'da mutluyum" yanıtını aldıklarını hatırlatan Trabzonsporlu yöneticiler, “Şimdi de biz onu istemiyoruz" diyerek tavrını belli etti.

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Galatasaray ile yeni sözleşme için anlaşamayan Emre Akbaba'nın ismi Trabzonspor ile anılmaya başladı. Menajerler, bordo- mavili kulübün kapısını çaldı ancak tepki ile karşılaştı.

Trabzonsporlu yöneticiler, "Emre Akbaba'yı devre arasında kadromuza katmak istemiştik. Ancak oyuncu bize gelmek istemedi ve Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Şimdi de biz kendisini istemiyoruz" diyerek bu transfere sıcak bakmadıklarını belli etti.

Trabzonspor, devre arasında 28 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşmeyince Bakasetas'ı kadrosuna katmıştı.

"İki kere ayağımı bıraktım"

Bu arada Emre Akbaba da sosyal medya üzerinden hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakârlıklar çok fazla. Bu kulüp için savaşırken iki kere ayağımı sahada bıraktım" ifadelerini kullandı.