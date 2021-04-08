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Paris Saint-Germain'de Neymar'ın cezası belli oldu

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Lille maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

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Paris Saint-Germain'in Lille maçında kırmızı kart gören Neymar'ın cezası belli oldu. Neymar, Lille maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Brezilyalı yıldızın tartışma yaşadığı Tiago Djalo'ya ise 1 maç ceza verildi.

PSG'nin 1-0 kaybettiği maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonda rakibinin faulüyle yerde kalan Neymar, taça çıkan topu almak isterken Tiago Djalo'yu itti. Bu pozisyon sonrası maçın hakemi Neymar ve Tiago’yu kırmızı kartla oyun dışına yolladı. Sahayı terk ederken iki futbolcu koridorda tartışmaya devam etti ve bir anda ortalık karıştı.

29 yaşındaki yıldız Paris Saint-Germain'in Strasbourg ve Saint-Etienne maçlarında forma giyemeyecek.  

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