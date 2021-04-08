Beşiktaş-Alanyaspor maçında şike iddiası! Marafona ve Babacar detayı bomba

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta kaleci Jose Marafona'nın Rachid Ghezzal'den yediği gol sonrası sosyal medya yıkıldı. Babacar'ın da boş kaleye kaçırdığı gol şike iddiasını gündeme getirdi.

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Beşiktaş, kritik Aytemiz Alanyaspor engelini kayıpsız geçti. Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar ligde iki hafta sonra kazanarak liderliğini sürdürdü. Dolmabahçe'deki gecede Atiba Hutchinson 3 asistle öne çıkan isim oldu.

Maçın ikinci yarısında Rachid Ghezzal, sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu ve klas bir gole imza attı. Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.

Babacar boş kaleye kaçırdı

Karşılaşma 1-0 devam ederken Alanyaspor'un sağa kanattan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar, meşin yuvarlağı boş kale yerine auta atınca sosyal medyada kıyamet koptu ve şike imaları yapıldı. Ayrıca kullanıcılar #SatılmışAlanyaspor etiketi açtı ve Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Üç isimden paylaşımlar

Eski hakem Ahmet Çakar ile eski futbolcular Olcan Adın ve Baki Mercimek de golle ilgili olarak yorumda bulundu.

Olcan Adın: Şaka mı bu.

Ahmet Çakar: Beşiktaş-Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor.

Baki Mercimek: Marafona uzatsa kolunu rahat çıkaracak ama o kadar gamsız ayak içi vurdu ki Ghezzal, Marafona bile gol olmaz sandı.

Marafona: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Maçın ardından konuşan Marafona, şu ifadeleri kullandı; "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim"

Maçın ardından Alanyaspor resmi Twitter hesabı, profilini gizledi.

Sosyal medyada kıyamet koptu

Sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, Babacar, Çağdaş Atan ve Alanyaspor, birçok futbolsever tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları...







