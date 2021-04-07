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FIFA, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı

FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için 'Ahtapot' benzetmesi yaptı. Bu paylaşım dakikalar içinde etkileşim yağmuruna tutuldu.

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FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için 'Ahtapot" benzetmesi yaptı.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı mercek altına aldı, 3 asist yapan 38 yaşındaki futbolcunun performansı es geçilemedi.

"Okyanustaki kreatif canlı"
Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

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