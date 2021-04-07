Türkiye 7 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32.943'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 276 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 35 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 503 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 194bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 604 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Vaka ve vefat sayıları rekor kırdı

Türkiye'de bugün görülen vaka ve vefat sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 6 Nisan'da 49 bin 584'le rekor kırmıştı. Vefat sayısı ise son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde rekor rakama ulaşmıştı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 2003'ü semptomatik olmak üzere 49 bin 584 yeni vaka tespit edilmişti.

