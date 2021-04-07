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ABD'den yeni Filistin kararı! Trump askıya almıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

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Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımların yeniden başlaması için ilk adımları atıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'e yeniden başlatılması planlanan yardımların 150 milyon doları bulacağını bildirdi.

Yüzyılın ihaneti planı

Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne yönelik hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği plana, İsrail'in lehine olması sebebiyle karşı çıkan Filistin yönetimine diz çöktürmek için mali yardımları koz olarak kullanıyordu.

2018'de askıya alınmıştı

Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü 'tekrar gözden geçirmek üzere' askıya aldığını açıklamıştı.

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