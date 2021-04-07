Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken 2 maç aradan sonra kazandı ve ilk yarıda yenildiği rakibini mağlup etti. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou kaydederken; bu gollerin asistleri Atiba'dan geldi. Puanını 67'e yükselten Beşiktaş, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 49 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.

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Beşiktaş, 33. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yenerek iki maç aradan sonra kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Kartal, 11. dakikada Cenk Tosun, 58. dakikada Ghezzal ve 85. dakikada N'Koudou'nun attığı gollerle 3-0 kazandı. Gollerin asistleri Atiba'dan geldi. Siyah-beyazlılarda ayrıca 1. dakikada Ghezzal, 17. dakikada Cenk Tosun ve 23. dakikada Welinton direkleri geçemedi.

Sezonun ilk yarısında yenildiği rakibini mağlup eden Beşiktaş, puanını 67'ye yükselterek liderliğini sürdürürken; üst üste üçüncü yenilgisini alan Alanyaspor ise 49 puanda kaldı. Beşiktaş, 34. hafta maçında BB Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

1. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi. Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkan Cenk Tosun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

19. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunma topu çok sert şekilde karşıladı. Meşin yuvarlak bir anda Davidson'un önünde kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunda kaleci Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi.

23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.

41. dakikada Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Salih Uçan orta sahada Ghezzal'dan kaptığı topu sol kanatta Davidson'a gönderdi. Soldan hızla hareketlenen Davidson'un çaprazdan vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Bareiro sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kaleci Ersin'i de geçen topu Babacar boş kale yerine auta gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba ceza sahası dışı sol çaprazında Ghezzal'la buluşturdu. Cezayirli oyuncunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Atiba orta sahadan taşıdığı topu soldan bindirme yapan N'Koudou ile buluşturdu. Sol taraftan ceza sahasına giren N'Koudou dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu düzgün bir vuruşla golünü attı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş: 3 - 0 :Alanyaspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N'Koudou)

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 71 Siopis), Davidson, Babacar (Dk. 66 Kadzior)

Gol: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N'Kouduo (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Salih Uçan, Dk. 53 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 26 Atiba, Dk. 74 Josef, Dk. 79 Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş)