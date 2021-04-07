BIST 1.418
DOLAR 8,16
EURO 9,70
ALTIN 456,50
HABER /  GÜNCEL

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurdu

Isparta'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca elindeki tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Isparta'nın Bağlar Mahallesi 2736 Sokak'taki boş bir arsada saat 16.10 sıralarında meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan ismi açıklanmayan şüpheli bir şahıs, kaçmaya başladı.

Polis, şahsı yakalamak için uyarıda bulundu. Uyarıya olumlu yanıt vermeyen şüpheli şahıs, elindeki tüfeği önce polise doğrulttu sonra kendisini vurdu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından şüpheli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 aşısı için gitti kanser olduğunu öğrendi
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Avrupa İlaç Ajansından dikkat çeken AstraZeneca açıklaması
11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Johnson&Johnson'ın 62 milyon doz koronavirüs aşısı daha çöpe gitmiş olabilir
Gençlerbirliği'nin serisine BB Erzurumspor son verdi
Ayak parmağı doktoru bile şaşkına çevirdi: İlk defa görüyorum
Sarıklı cübbeli amiral Mehmet Sarı ihraç ediliyor! Şoförü ve koruması anlattı
Mansur Yavaş kendisini tehdit eden Çin Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı
Kocaeli'de yaşandı! 'Ben daha çocuğum' diyen cinayet sanığına 15 yıl hapis
Yorumlar