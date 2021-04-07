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Sivasspor konuk olduğu Antalyaspor'u 4 golle geçti

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan mücadelede Sivasspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Sivasspor, puanını 44'e yaparken; Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

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1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan uzak noktaya ortasında ceza sahasında topla buluşan Boyd kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1

6. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in Camara'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası devam kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fredy, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1

36. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kalenin sağından kullandığı taç atışıyla ceza sahasına gönderdiği ve seken topa Antalyasporlu hiçbir futbolcu müdahalede bulunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topa yükselen Yatabare kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-3

58. dakikada Gradel'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin'in müdahalesi sonrası top kornere çıktı.

67. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Fredy sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan bir kez daha ağlara gönderdi: 2-3

88. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasında kale önünde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla şutunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

90+3. dakikada Kone'nin pas verdiği Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in sağından filelere gitti: 2-4

Mücadele konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor: 2 - 4 :Sivasspor

Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 81 Omar Imeri), Ufuk Akyol (Dk. 46 Naldo), Sidney Sam (Dk. 71 Serdar Gürler), Fredy, Amilton, Podolski

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 Claudemir), Fajr, Boyd (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 90 Kone), Yatabare (Dk. 81 Kayode)

Goller: Dk. 1 ve 36 Boyd, Dk. 47 Yatabare, Dk. 90+3 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 (P) ve Dk. 67 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Robin Yalçın, Dk. 73 Uğur Çiftçi, Dk. 90+1 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 Doğukan Sinik, Dk. 90 Amilton, Dk. 90+4 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

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