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Zeytin Dalı Harekat bölgesinden acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ise en az 3 töröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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MSB, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, teröristlere verilen karşılık sonucu 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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