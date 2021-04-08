'Emekli Amiraller bildirisi' soruşturmasında yeni gelişme! Muvazzaf izine rastlanmadı

104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına lınan 10 kişinin sorgusu sürüyor. Gözaltındaki emekli amirallerin el konulan dijital materyallerinde muvazzaf askerlerle ilgili herhangi bir bağlantı tespit edilemediği öğrenildi.

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104 emekli amiralin gece yarısı Montrö Sözleşmesi ile sarıklı amiral hakkındaki darbe kokan bildirisi sonrası gözaltına alınan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emekli amirallerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el koyulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj grupları da incelemeye alındı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan da telefonların HTS kayıtları istendi. Yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

4 emekli amirale 'pazartesi gelin' tebligatı

Bu arada davet üzerine dün ifade vermeleri beklenen imzacı emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise yeni bir tebligat yapılarak pazartesi emniyete gelmelerinin istendi.

Büyükelçiler de açıklama yaptı neden biz alındık?

Gözaltında bulunan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlı Erol da müvekkilleriyle görüştü. Erol, “Gözaltına gerekçe olarak gösterilen açıklamanın bir bildiri olmadığının altını ısrarla çizdiler. Kendileri bunun bir duyuru olduğunu belirtti. Aynı şekilde ‘Büyükelçiler tarafından da benzer bir açıklama yapıldı, biz neden gözaltına alındık' diye soruyorlar Suç unsuru yok'' dedi.