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Chelsea, Porto'yu devirdi avantajı kaptı

İhlas Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Chelsea, Porto'yu 2-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Chelsea ile Porto, İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 32. dakikada Jorginho'nun pasında topla buluşan Mason Mount, İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili görünen taraf Chelsea oldu. 85. dakikada Ben Chilwell fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz ekibi yarı finale bir adım daha yaklaştı.

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