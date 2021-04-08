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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel'in cansız bedenine ulaşıldı

AĞRI'da evinin önünde oynarken bir anda kaybolan 8 yaşındaki Zeynel'in cansız bedeni nehirde bulundu.

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Ağrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Azgın suların, evinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 4 kilometre sürüklediği Çelik'in cansız bedeni saat 23.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki cezaevi köprüsü mevkisinde bulundu.

Acı haberi alan Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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