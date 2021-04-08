Salgın kontrolden çıktı mı? Osman Müftüoğlu vaka artışının nedenlerini açıkladı

Birkaç gündür turkuvaz tablolarda hızla artan vaka sayılarını gören herkesin aklında aynı soru, aynı endişe var: Salgın kontrolden çıktı mı? Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, vaka artışının nedenlerini açıkladı ve İngiliz mutantının bambaşka belirtileri olduğunu söyleyerek uyardı.

Abone ol

Son zamanlardaki vaka artışı korkutan boyutlara ulaştı. Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında herkesin aklındaki soruya yanıt verdi ve "Salgının kontrolden çıktığını söylemek en azından şimdilik mümkün değil." dedi.

“Test pozitiflik oranları”nda endişe verici yükselmelerin olduğunu ifade eden Osman Hoca, vaka artışının 3 nedeni olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

BİRİNCİSİ: Ev içi bulaşlarındaki artış korkunç boyutlara varmış durumda. Dikkatsizlik, özensizlik, biraz da bilgisizlik ve lakaytlık ile birleştiğinde çoğu evde neredeyse bir çeşit “ev içi salgın” durumu yaşanıyor.

İKİNCİSİ: Toplu taşıma araçlarındaki tedbirsizlikler de mühim bir salgın tetikçisi haline geldi. Aşırı yolcu yükü özellikle belirli saatlerde muazzam bir virüs trafiğine olanak sağlıyor.

ÜÇÜNCÜSÜ: İşyerlerindeki bulaşlarda da ciddi artışlar var. Kademeli mesai uygulamasına yeniden ve sıkı bir şekilde geçmek için neden hâlâ bekliyoruz, anlamak mümkün değil.

“İngiliz mutantı”nın sadece daha kolay bulaşmadığını ve farklı belirtileri olduğunu söyleyen Müftüoğlu, “hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık ve titreme” gibi daha önce pek de alışık olmadığımız yeni belirtilere bırakmış gibi görünüyor. " dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın