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AK Partili Özlem Zengin’den 'Erdoğan' paylaşımı: Arazi, arazi, arazi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Arazi...Arazi...Arazi…!” tweetini paylaştı. Zengin, gelen yorumlar sonrası, "Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, 'arazi' sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur" diye sordu.

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AK Partili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin, yalanlarını, çarpıtmalarını, iftiralarını, hezeyanlarını, terörist ve darbe seviciliklerini, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, özellikle de muhalifiyle her vatandaşımıza biteviye anlatmanızı istirham ediyorum. Arazi, arazi, arazi. Durmak yok yola devam" dediği videoyu yaptığı paylaşıma ekledi.

"Arazi' sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur..."

AK Partili Zengin son tweetinde ise “Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, “arazi” sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur... Açık arama gayretinizi siyaset dilini anlama üzerine teksif edin” diye yazdı.

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